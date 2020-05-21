МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в 2015-2016 годах руководство банка совершило ряд действий, которые привели к ухудшению его финансового положения, в результате чего "банку был причинен ущерб в размере более 41,2 миллиарда рублей". В 2017 году у Татфондбанка была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом.

"Активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков", — поясняют в СК.

Дело возбуждено по статьям "растрата", "фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации", "преднамеренное банкротство", "злоупотребление полномочиями".

"Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства страхования вкладов по результатам трехгодичной работы в качестве конкурсного управляющего", — говорится в сообщении.

СК напоминает, что ранее было возбуждено дело против бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, действия которого, по мнению следствия, привели к ущербу в размере более 53 миллиардов рублей. Он обвиняется по ряду статей, в том числе о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Дело уже дошло до суда, Мусин находится под домашним арестом.

Кроме того, на завершающем этапе находится расследование уголовного дела в отношении пятерых бывших сотрудников ИК "ТФБ Финанс", похитивших средства 1739 граждан на сумму более 2,3 миллиарда рублей и обративших их в распоряжение Татфондбанка и подконтрольных юрлиц, говорится в релизе. Сейчас идет процедура ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, объем которого составляет 534 тома.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта текущего года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль 2017 года, временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле 2018 года признал кредитную организацию банкротом.