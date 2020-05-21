МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Текущие сложности в мировой экономике на фоне коронавируса увеличат инвестиции венчурных фондов, бизнес-ангелов, и крупных компаний в перспективные, в частности, цифровые активы, полагает управляющий МФЦ "Астана" Кайрат Келимбетов.

"Я думаю, что сегодняшние вызовы увеличат инвестиции и венчурных фондов, и бизнес-ангелов, и крупных компаний, которые активно скупают и активно присоединяют, в том числе, и цифровые гиганты, и банки активно присоединяют цифровые стартапы", — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

"Кто-то хочет таким образом получить новые технологии, кто-то — инкорпорировать те или иные команды талантливых менеджеров и программистов в свои коллективы. Сегодня это будет только увеличиваться", — считате он.

Собеседник агентства отметил, что в прошлом году около 120 стартапов были соединены с крупнейшими акселерационными программами в Кремниевой долине, в Дубае, Абу-Даби и в Сингапуре.

"Я думаю, что такая поддержка механизма венчурного инвестирования сейчас будет находить своё равновесие. У нас также создана поддержка институтов развития венчурных финансистов: специальный фонд "Байтерек" и компания "QazTech Ventures", которая занимается поддержкой этих стартапов. И я думаю, что вот наша объединённая работа позволит не только через Силиконовую долину и другие развитые платформы, но и на базе наших стран помогать внедрять новые технологии, новые идеи. Чем быстрее мы их будем внедрять, мне кажется, тем более конкурентоспособными будут наши экономики", — заключил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, свыше 319 тысяч человек скончались.