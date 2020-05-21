МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России пока не видит серьезных препятствий для того, чтобы банковская система безболезненно прошла кризис из-за коронавируса, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"В течение последних лет банковская система накопила достаточно хороший буфер, запас прочности, и, с нашей точки зрения, этого запаса прочности должно хватить… Мы пока не видим каких-либо серьезных проблем для того, чтобы банковская система целиком прошла безболезненно этот кризис", — сказал он в рамках Финансового форума РСПП.

"Но это не означает, что мы должны за счет банков теперь лечить какие-то другие отрасли экономики — это абсолютно неверный подход. Банки должны сохраниться, потому что банки — это депозиты наших граждан", — добавил он.

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