МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России намерен смягчить регулирование ипотеки, ссуд малому и среднему бизнесу, а также вложений в ценные бумаги для банков с универсальной лицензией, говорится в проекте указания ЦБ, опубликованном на сайте регулятора.

Проект предусматривает ускоренное внедрение новой методики оценки кредитного риска по ипотечным ссудам в рамках стандартов Базеля III. Новый подход предполагает, что коэффициенты риска по ипотечным ссудам под залог жилой недвижимости будут устанавливаться с учетом значений показателя соотношения величины основного долга по ссуде, справедливой стоимости предмета залога (LTV) и значения показателя долговой нагрузки.

Новый подход по сравнению с действующим предусматривает большую чувствительность к риску и более точную его оценку: предусмотрено 14 различных коэффициентов риска по ипотечным ссудам в диапазоне от 25% до 100%. В настоящее время предусмотрены пониженные коэффициенты риска 35%, 50% и 70% по ипотечным ссудам величиной до 50 миллионов рублей с LTV менее 70%, если совокупный годовой доход заемщика превышает совокупную годовую сумму платежей по кредиту не менее чем в 2 раза. По прочим ипотечным ссудам применяется коэффициент риска 100%.

Также предлагается наделить банки правом продолжать оценивать ссуды, предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, исключенным из единого реестра, с коэффициентом риска 75% в течение года с даты их исключения из реестра.

Кроме того, проект предусматривает временное (по 30 июня 2025 года) снижение коэффициента риска со 150% до 100% по вложениям в субординированные обязательства, в том числе бессрочные облигации, нефинансовых организаций.

Наконец, по 30 июня 2022 года предложено снизить коэффициенты риска со 150% до 100% по вложениям в акции (доли), полученные банком в результате реализации прав на обеспечение по ссудам заемщикам, являющимся системообразующими организациями. Регулятор предполагает, что проект вступит в силу в третьем квартале 2020 года. Предложения и замечания по проекту принимаются по 29 мая.