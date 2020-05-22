МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Количество выданных микрозаймов в РФ в апреле 2020 года снизилось в месячном выражении на 35,1% и составило 1,02 миллиона единиц, следует из пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным трех тысяч микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в НБКИ, в апреле 2020 года было выдано 1,02 миллиона микрокредитов или займов до зарплаты (до 30 тысяч рублей), что на 35,1% меньше, чем было выдано в марте (1,56 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

В апреле наибольшее количество займов МФО в регионах РФ было выдано в Москве (46,1 тысячи единиц), Кемеровской (43,1 тысячи), Московской (41,6 тысячи) и Свердловской (39,6 тысячи) областях, а также в Башкирии (34,1 тысячи).

Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с мартом текущего года продемонстрировали Архангельская область (-49,5%), Краснодарский край (-45,7%), Оренбургская (-43,3%) и Ленинградская (-40,4%) области, а также Башкирия (-40,1%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача займов МФО сократилась на 32,5% и 35% соответственно.

"По сравнению с другими типами необеспеченных кредитов, сокращение выдачи микрокредитов в апреле по сравнению с мартом оказалось не столь сильным, как в сегментах потребительских кредитов (-60%) и кредитных карт (-63,5%). Тем не менее, это тоже серьезное снижение и восстановление рынка микрокредитов займет некоторое время. Во многом это будет зависеть от того, насколько быстро все отрасли экономики смогут вернуться к нормальному функционированию после отмены наиболее жестких карантинных мероприятий", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.