МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российские банки считают целесообразным отменить обязательное страхование имущества при оформлении ипотеки, а также полагают, что не нужно вводить обязательное страхование жизни и здоровья заемщика, как предложил в новой концепции Центробанк, следует из заявления Ассоциация российских банков (АРБ).

Банк России в апреле предложил при оформлении ипотеки переложить расходы на страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заемщика с физлица на банк. В настоящее время при получении ипотечных кредитов заемщики по закону должны застраховать приобретаемую недвижимость, которую они передают в залог банку, а также имеют право застраховать свои жизнь и здоровье. Новая концепция ЦБ предполагает, что страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заемщика становится необходимым для получения ипотеки.

"Банками – членами АРБ была высказана позиция о целесообразности отмены требования об обязательном страховании имущества, заложенного по договору об ипотеке. … Также не представляется нужным вводить обязательное страхование жизни и здоровья заемщика, поскольку исполнение кредитных обязательств заемщиком обеспечено заложенным имуществом", — говорится в сообщении.

Такой подход позволил бы снизить полную стоимость кредита и без ущерба для банка вернуть сумму кредита и проценты за его использование. Кроме того, банки могли бы использовать добровольное страхование по своему усмотрению, что не противоречит свободе гражданско-правового договора, полагают в АРБ.

Ранее российские банки уже высказались, что не поддерживают предложенную ЦБ концепцию, отмечая, что она может привести к росту ставок по кредитам и уровня монополизации на рынке.