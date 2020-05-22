МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора по итогам первого квартала 2020 года обновила несколько исторических рекордов.

Согласно данным Банка России, суммарная прибыль банков в январе-марте текущего года составила 612 миллиардов рублей, что стало максимумом по квартальному объему прибыли за всю историю.

Для сравнения, предыдущий квартальный рекорд был в 2019 году и также в первом квартале, когда прибыль составила 587 миллиардов рублей. В целом же за последние 12 месяцев (с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года) суммарная прибыль банков составила 2,1 триллиона рублей, что является наибольшим объемом прибыли в истории на скользящем 12 месячном отрезке. Таким образом, в 2020 году были установлены два исторических рекорда по прибыльности (квартальный и на скользящем отрезке).

Сильный квартальный результат стал следствием достаточно высокой месячной прибыли во всех трех месяцах, однако рекорд по объему прибыли за месяц формально обновлен не был. В частности, в январе банки заработали 223 миллиарда рублей, что стало вторым результатом в истории по прибыльности. Для сравнения, исторический максимум наблюдался относительно недавно — в январе 2019 года, по итогам которого банки заработали 264 миллиарда рублей. При этом результат первого месяца 2019 года был искажен переходом на новые стандарты бухгалтерского учета, а очищенная от бухгалтерского эффекта прибыль, по оценкам РИА Рейтинг, была чуть меньше 160 миллиардов рублей. Скорее всего, в ближайшие месяцы прибыль банковского сектора может ощутимо снизиться из-за ситуации в экономике, вызванной пандемией коронавируса.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев тоже ощутимо выросла. На 1 апреля 2020 года рентабельность активов (за 12 месяцев) российской банковской системе составила 2,2% против 1,8% на 1 апреля прошлого года. В свою очередь рентабельность капитала в российском банковском секторе на 1 апреля 2020 года составила 19,5% против 15,9% на аналогичную дату 2019 года. Стоит отметить, что рентабельность капитала банковского сектора находится на очень высоком уровне по меркам последних лет, что свидетельствует о высокой эффективности банков.

Почти все крупные банки прибыльны

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 апреля 2020 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 апреля 2020 года, по которым опубликована отчетность согласно формам No101 и No102 на сайте Банка России. Эти банки контролируют 99% всех активов банковской системы.

Доля прибыльных банков из топ-200 по объему активов банков в начале 2020 года продолжает расти. Из представленных в текущем рейтинге кредитных организаций по итогам первого квартала прибыль получили 176 банков или 88% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 апреля 2019 и 2018 годов прибыльных банков было 82% и 79% соответственно.

Стоит отметить, что результат первого квартала оказался лучшим с 2015 года, для этого временного интервала, и улучшается с начала 2017 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие квартал доля прибыльных банков может перестать расти из-за коронавируса и роста резервов на возможные потери.

Среди разных размерных групп из топ-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных колебалась умеренно, в пределах 12 процентных пунктов (от 82% до 94%). При этом наибольшей долей прибыльных банков характеризовались банки, расположившиеся с 51 по 100 место по размеру активов. Среди самых крупных кредитных организаций из ТОП-50 прибыльных банков примерно столько же (92%). Тогда как у двух оставшихся банковских групп —с 101 по 150 места и с 151 по 200 места прибыль показали 82% и 84% банков соответственно. Таким образом, среди крупных кредитных организаций доля прибыльных банков была несколько больше.

Наиболее прибыльным в абсолютном выражении банком стал Сбербанк, финансовый результат до налогообложения которого на скользящем отрезке в 12 месяцев составил 1,1 триллиона рублей. По отношению к результату на 1 апреля 2019 года прибыль лидера банковского сектора увеличилась на 81 миллиард рублей или на 8%.

Вторым в рейтинге по объему прибыли стал Альфа-банк, он за последние 12 месяцев заработал 167 миллиардов рублей. Его прибыль немного снизилась относительно результата на скользящем отрезке по состоянию на 1 апреля 2019 года. Стоит отметить, что Альфа-банк является 4-м по размеру активов, но показывает второй результат по абсолютной прибыльности.

Банк ВТБ стал третьим по размеру прибыли в рейтинге с финансовым результатом в 152 миллиарда рублей.

Суммарно первая тройка банков заработала порядка 1,4 триллиона рублей, что составляет почти 70% от прибыли до налогообложения всех прибыльных российских банков за последние 12 месяцев.

На четвертом и пятом местах по абсолютному объему прибыли расположились Банк ГПБ (Газпромбанк) и Банк "Траст", однако объем их прибыли за 12 месяцев уже значительно меньше, чем у лидеров. Так, финансовый результат Банка ГПБ по состоянию на 1 апреля составил 52 миллиарда рублей, а банка "Траст" — 44 миллиарда рублей.

В целом же в рейтинге присутствуют 23 кредитные организации, прибыль до налогообложения которых превысила 10 миллиардов рублей. Для сравнения, на 1 апреля 2019 года лишь 22 банков смогли заработать более 10 миллиардов рублей. В текущем рейтинге прибыль в 1 миллиард рублей получили 94 банков, против 88 на 1 апреля прошлого года.

Медианная рентабельность продолжает расти

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков, включенных в рейтинг, на 1 апреля 2020 года составила 1,76%. Для сравнения, на аналогичную дату в 2019 году медианнаярентабельность банков ТОП-200 банков составляла 1,65%, а на 1 апреля 2018 года —1,22%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, рост медианной рентабельности свидетельствует, что не только крупным банкам удается показывать хороший результат, но и средним банкам тоже.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 апреля 2020 года, по сравнению результатом на аналогичную дату 2019 года, приростом рентабельности характеризовалось ровно половина банков. При этом у лидеров рейтинга прирост рентабельности наблюдался чаше. Среди пятидесяти самых рентабельных банков в текущем рейтинге 30 (60%) характеризовались приростом рентабельности, а в ТОП-100 —57 кредитных организаций показали рост рентабельности. Таким образом, рентабельность растет в первую очередь у банков, у которых она и так высокая.

Самыми рентабельными стали частные банки

Частные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственные, частные и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов на скользящем 12 месячном отрезке. Рентабельность активов у частных банков из рейтинга составила 2,6%. Тогда как у госбанков и банков с контрольным иностранным участием рентабельность активов была несколько меньше —2,1% и 2% соответственно. Таким образом, частные банки смогли опередить иностранные в рентабельности активов, хотя в последние время именно иностранные банки чаще показывали более высокую рентабельность.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стала НКО Яндекс.Деньги, рентабельность активов которой по итогам первого квартала составили 16,9%. Вторым в рейтинге по рентабельности активов стал банк КИВИ Банк, с рентабельностью активов в 13,2%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: Банк МБА-МОСКВА и РНКО Платежный Центр, которые заняли 3-е и 4-е места по рентабельности активов (12,7%, 10,8% соответственно). Стоит отметить, что КИВИ Банк и НКО Яндекс.Деньги и РНКО Платежный Центр были в числе лидеров и на 1 апреля 2019 года. Таким образом, обслуживанием электронных платежных систем позволяет показывать кредитным организациям высокую рентабельность.

Наиболее слабую рентабельность активов в первом квартале 2020 года продемонстрировал санируемый МИнБанк, рентабельность активов которого составила —18%. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли Интерпромбанк и Эс-Би-Ай Банк, рентабельность активов которых составила —8,6% и —8,5% соответственно. На четвертом месте расположился Связь-Банк, с результатом —6,2%, РГС Банк замыкает пятерку (-4,3%). Таким образом, три из пяти наиболее убыточных банков —это банки находящиеся на санации.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация в экономике из-за коронавируса пока тяжело поддается прогнозам и как следствие сложно прогнозировать прибыль банков. Стоит отметить, в ближайшие месяцы прибыль банков может снизиться из-за переоценки кредитных рисков и роста резервов, что будет вызвано ростом невозвратов кредитов как со стороны физических лиц, у которых снижаются реальные доходы, так и юридических лиц, в особенности представителей малого бизнеса. Кроме того, из-за снижения экономической активности будут сокращаться комиссионные доходы.

Рейтинг банков по рентабельности активов на 1 апреля 2020 года в PDF-формате >