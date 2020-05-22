МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Восточный" по МСФО в первом квартале выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,48 миллиарда рублей, сообщил банк.

Чистые процентные доходы после изменения резерва под кредитные убытки за первый квартал составили 1,51 миллиарда рублей, сократившись в 2,7 раза. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 6,8%, до 2,845 миллиарда рублей.

Активы банка с конца прошлого года уменьшились на 2,9% и на 31 марта составили 188,253 миллиарда рублей. Обязательства банка снизились на 4,9% и на конец первого квартала составили 156,271 миллиарда рублей. Капитал банка на 31 марта составил 31,982 миллиарда рублей, увеличившись с конца прошлого года на 8,2%.

"Рост чистой прибыли и собственного капитала по итогам I квартал 2020 года свидетельствует о твердом финансовом положении банка и достаточном запасе прочности на период неблагоприятной экономической конъюнктуры", — отметила и.о. председателя правления "Восточного" Светлана Труханович.

Она добавила, что банк намерен сконцентрироваться на эффективном управлении риском, дальнейшем сокращении издержек и мерах поддержки клиентов, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, банк "Восточный" на 1 апреля занимал в российской банковской системе 39-е место с активами в размере 264,6 миллиарда рублей.