МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Захватчик в отделении Альфа-банка задержан сотрудниками правоохранительных органов, никто не пострадал, сообщил РИА Новости директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов.

Ранее в субботу сообщалось о проверке полицией информации о захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал в Москве. Сообщалось, что мужчина удерживал шестерых человек, правоохранители существенно расширили зону оцепления вокруг здания. При этом источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что в отделении находится человек, который утверждает, что у него бомба.

"Буквально сейчас все завершилось благополучно, никто не пострадал. Захватчик — условно захватчик, потому что мне кажется, это просто нездоровый человек — находится у правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель банка говорил РИА Новости, что сотрудников в отделении, нет, но нет и подтверждения, что захватчик там один.