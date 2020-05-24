МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Планируется, что получить льготный образовательный кредит можно будет в государственных банках, заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

"По опыту прошлого года, это в первую очередь государственные банки, такие как Сбербанк, но опять это будет решаться в самое ближайшее время, чтобы успеть нам до приемной кампании", — заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что пока необходимо дождаться решения Центробанка РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо проработать вопрос о снижении ставок по образовательному кредиту с 8% до 3%. Позже министр науки и высшего образования Валерий Фальков добавил, что студенты вузов смогут брать образовательные кредиты под льготный процент на любую сумму со сроком погашения в 15 лет.