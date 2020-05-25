МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российские банки выступили против дальнейшего ограничения эквайринговых комиссий, — это приведет к необходимости субсидировать их эквайринговый бизнес и отвлечет средства из других приоритетных отраслей, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Ассоциация банков России от лица представителей платежной индустрии просит не применять меры административного регулирования к эквайринговым и межбанковским комиссиям в качестве антикризисных мер или мер по стимулированию развития экономики", — сказано в письме.

В связи с пандемией власти РФ ввели ряд мер по поддержке торговли. В частности, ЦБ с 15 апреля по 30 сентября ограничил эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%, а с 1 июня по 30 сентября — банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг. В ряде случаев банки временно отменили для клиентов эквайринговую комиссию и плату за обслуживание терминалов.

"По самым скромным оценкам, такие шаги приведут к недополучению в период до 30 сентября 2020 года банками-эквайерами доходов в размере порядка 2 миллиардов рублей, и банками-эмитентами — порядка 10 миллиардов рублей", — считают в ассоциации.

"Дальнейшее административное ограничение величины эквайринговой комиссии приведет к необходимости субсидирования деятельности кредитных организаций в области торгового эквайринга, что потребует привлечения денежных средств из других направлений бизнеса, которые могли быть направлены кредитными организациями на поддержку заемщиков, развитие кредитования и реализацию поручений президента России в области финансового рынка", — предупреждают авторы обращения.

В случае введения административного регулирования эквайринговой комиссии банки будут вынуждены сменить бизнес-модель и отказаться от работы под ключ, уверены в АБР. В случае законодательного ограничения ставок эквайринга на уровне 1% банкам будет нерентабельно обслуживать предприятия с общим торговым оборотом менее 24 миллионов рублей в год или 12 миллионов рублей безналичных платежей в год.

Таким образом, расходы по приобретению платежных терминалов, их обслуживанию, обновлению программного обеспечения будут переложены на торгово-сервисные предприятия, поясняют в ассоциации. Сильнее всего в данной ситуации пострадает малый и средний бизнес: его расходы на прием безналичных платежей в год увеличатся минимум на 3-5% без учета инвестиций на внедрение новых технологий оплаты, которые в данный момент также предоставляются банками.