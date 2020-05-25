МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Сбербанк занял шестое место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний мира по совокупной акционерной доходности (TSR) в 2015-2019 годах, следует из рейтинга, подготовленного компанией Boston Consulting Group (BCG).

Сбербанк также стал самым эффективным банком в мире по показателю созданию акционерной стоимости за последние пять лет. Его средняя доходность за последние пять лет составила 41%.

"Тот факт, что Сбербанк вошел в топ-10 компаний мира по TSR и стал самым эффективным с точки зрения формирования акционерной стоимости за последние 5 лет банком мира, отражает те колоссальные изменения, которые он осуществил. Это также дает возможность предположить, что Сбербанк выйдет из текущего кризиса еще более сильным, реализовав свои амбиции по полноценной трансформации в экосистеме", — приводятся в сообщении слова управляющего директора и партнера BCG Макса Хаузера.

В топ-50 из российских компаний также вошли "Лукойл" (13-е место), "Новатэк" (38-е место) и "Газпром" (47-е место). Также в первую тысячу компаний расширенного глобального списка помимо вышеназванных вошли 12 российских компаний: МТС, Московская биржа, "Полюс", "Алроса", "Норникель", Магнитогорский металлургический комбинат, Evraz, НЛМК, "Северсталь", "Татнефть", "Сургутнефтегаз". В данный рейтинг вошло на четыре российские компании больше, чем годом ранее, указали аналитики.

Первое место в рейтинге BCG заняла американская технологическая компания NVIDIA, доходность которой за последние пять лет составила 64,8%.