МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России выдала предупреждение банку "Возрождение" в связи с несоответствием начисления процентов при пополнении банковского вклада ранее заявленным условиям, сообщается на сайте службы.

"В ФАС России поступила жалоба от вкладчика ПАО "Банк "Возрождение", указывающая на несоответствие начисления процентов по банковскому вкладу "Комфортный плюс" (для пенсионеров), в частности, при пополнении вклада, тем условиям, о которых был проинформирован потребитель", — говорится в сообщении.

Как отмечает ФАС, при проведении проверки было установлено, что при заключении договоров банковского вклада с плавающей ставкой банк включал в заявления на открытие вклада только сведения о едином размере процентной ставки. При этом в заявлениях не было информации о том, что в отношении сумм пополнений вкладов будут применяться плавающие процентные ставки, которые были закреплены иными документами банка, поясняет ФАС.

По мнению службы, потенциальные потребители могли быть введены в заблуждение такими действиями банка. "В связи с подобным содержанием заявлений у клиентов банка могло формироваться ложное впечатление о том, что единый размер процентной ставки годовых применяется для начисления процентов на любые суммы денежных средств, находящиеся во вкладе, будь то внесения средств в качестве первоначального взноса либо довложения", — отмечается в сообщении.

Рассматриваемые действия банка были связаны с применением типовых форм заявления на открытие вклада, содержание которых не соответствовало условиям вкладов с плавающей ставкой, и осуществлялись в период с даты введения вкладов до октября 2018 года, когда типовые формы были исправлены, отмечает антимонопольное ведомство. "На основании изложенного ФАС России установила в действиях банка "Возрождение" наличие признаков нарушения закона о защите конкуренции и выдала ему предупреждение о недопустимости подобных действий", — сказано в сообщении.

ФАС указывает, что банк должен надлежащим образом проинформировать действующих вкладчиков, при заключении договоров с которыми были допущены нарушения, о полных условиях начисления процентов при пополнении вкладов.