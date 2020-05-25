МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

"Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентного пункта. С 25 мая 2020 года рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 8,5% годовых", — говорится в сообщении. Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Сбербанк ранее снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде. Теперь приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке — от 7,8% годовых. Также были снижены ставки и увеличена сумма кредита по военной ипотеке: военнослужащие теперь могут оформить ипотеку по ставке 8,4% годовых.