МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий Агентству по страхованию вкладов (АСВ) распространять на прошедшие периоды снижение ставок страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ).

АСВ сможет решением совета директоров снижать ставки страховых взносов банков в ФОСВ начиная с расчетного периода, предшествующего кварталу, в котором принято решение об их снижении. В этом случае сумма страховых взносов за текущий расчетный период будет уменьшаться на сумму страховых взносов, переплаченных за предыдущий период.

Закон также уточняет с 1 октября 2020 года критерии уплаты банками дополнительных взносов в ФОСВ. Если ставки банка по валютным вкладам превысят рассчитанный Банком России базовый уровень доходности на 1-1,5 процентного пункта, то он уплатит дополнительный взнос, а если больше, то повышенный дополнительный взнос. Для рублевых вкладов ничего не меняется: допвзнос — при превышении базового уровня на 2-3 процентных пунктов, а если больше, то повышенный. Для безотзывных сберегательных сертификатов в рублях допвзнос банк уплатит при превышении базового уровня на 3-4 процентных пунктов, повышенный — более чем на 4 процентных пунктов, в валюте — на 2-3 процентных пунктов и более чем на 3 процентных пунктов соответственно.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, возглавляющая совет директоров АСВ, 8 мая заявила, что агентство обязательно воспользуется возможностью снизить взносы банков в систему страхования вкладов задним числом, если депутаты примут соответствующий закон. В апреле совет директоров АСВ принял решение снизить с третьего квартала ставку страховых взносов российских банков в ФОСВ до 0,1% с 0,15%. Кроме того, решением совета директоров снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов — до 25% с 50% и до 300% с 500% базовой ставки соответственно.

Закон также распространяет с октября текущего года систему страхования вкладов на ряд некоммерческих организаций и увеличивает максимальное возмещение по счетам граждан в ряде случаев с 1,4 до 10 миллионов рублей, например, при получении наследства и продаже недвижимости.