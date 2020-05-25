МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации и об увеличении до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по счетам граждан в отдельных случаях, например, при получении наследства или продаже жилья.

Документ с 1 октября 2020 года распространяет ССВ на потребительские кооперативы (за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом о ЦБ некредитными финансовыми организациями), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по счетам не будет превышать стандартные 1,4 миллиона рублей.

В ряде случаев сумма страхового возмещения увеличивается до 10 миллионов рублей. Например, при получении гражданами наследства, продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, иного имущества, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию.

Кроме того, получить повышенную страховку можно будет при возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат, пособий, компенсационных и некоторых других выплат, исполнении решения суда, получении грантов в форме субсидий, а также по спецсчетам, предназначенным для формирования и использования средств фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме.

В то же время закон устанавливает ограничение в размере 1,4 миллиона рублей на сумму получения возмещения для контролирующих организаций, топ-менеджеров и собственников в течение года после отзыва лицензии у банка. Это делается для того, чтобы исключить ситуации, когда топ-менеджер довел банк до банкротства и потом получает возмещение с вклада, который в нем находился.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда норм.