МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Число налетов на банкоматы за время действия режима самоизоляции в России из-за коронавируса не увеличилось, кроме того, сократилось и количество "успешных" покушений, которые оборачиваются хищением денег. При этом, как показывает практика, преступников всегда удается разыскать, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

За время действия ограничительных мер в России произошло несколько преступлений, связанных с грабежами банкоматов. Так, в конце мая двое злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись, сумма ущерба не раскрывается.

В апреле в Пензе полицейские задержали 39-летнего мужчину, обвиняемого в краже из банкоматов более 20 миллионов рублей. В Нижегородской области двое мужчин подозреваются в хищении 700 тысяч рублей из распиленного банкомата, этот случай также произошел в апреле.

При этом в Сбербанке заявили, что за период введения ограничительных мер не отмечают "увеличения количества преступных посягательств на свои объекты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года". "За время пандемии зафиксировано также сокращение "успешных" покушений на устройства самообслуживания и, как следствие, хищений денежных средств из них", — отмечает банк.

При этом Сбербанк обращает внимание, что расследования каждого случая покушения на банкоматы, "как показывает практика, всегда заканчиваются розыском преступников". В другом крупнейшем банке – Росбанке — также заявили, что не видят "повышенной активности, связанной с грабежами банкоматов".

Ряд игроков и вовсе не сталкивались с такими случаями в период ограничительных мер, в их числе – Совкомбанк, банк "Зенит". Опрошенные банки отметили, что принимают все необходимые меры по недопущению таких инцидентов.