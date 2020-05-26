МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российские банки в марте 2020 года ввезли максимальный за шесть лет объем наличной валюты, следует из статистики Банка России.

В условиях распространения коронавируса и нестабильности на мировых финансовых рынках в марте российскими банками было ввезено 4,95 миллиарда долларов и 1,13 миллиарда евро (в долларовом эквиваленте). По сравнению с показателями прошлого месяца это почти в 10 раз больше по доллару и в три раза — по евро.

Согласно данным регулятора, это рекордный показатель за последние шесть лет, большие объемы ввоза наличных долларов были зафиксированы только в марте и декабре 2014 года — 9,5 и 10,15 миллиарда соответственно. Евро в те же месяцы было ввезено 5,3 миллиарда и 7,4 миллиарда в долларовом эквиваленте.

Кроме того, ЦБ РФ для поддержания финансовой стабильности 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. А с 19 марта регулятор продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.

Согласно данным Минфина, объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 13 мая по 4 июня 2020 года составит 193,1 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 11,4 миллиарда рублей.