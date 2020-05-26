МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Результаты стресс-тестирования банковского сектора РФ на устойчивость к экономическим шокам оказались вполне удовлетворительными, сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.

"Банк России провел недавно — по состоянию на 1 апреля текущего года — стресс-тестирование банковского сектора на устойчивость к экономическим шокам сначала на 20 крупнейших банках, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора. Тестирование проводилось на индивидуальной основе. И результаты этой строгой максимально приближенной к реальной действительности проверки банков на стресс-устойчивость оказались вполне удовлетворительными", — заявил Тулин.

По его словам, банки в России могут выдержать шоки вдвое мощнее, чем в предыдущие кризисы, 2008 и 2014 годов.

"Не зря мы готовились. Мы не знали, какой будет кризис, но мы привыкли, что в нашей стране и во всем мире они случаются с пугающей регулярностью. Сейчас наши аналитические расчеты показывают, что банковский сектор в целом может поглотить, абсорбировать потери в связи с возможным ухудшением качества кредитного портфеля и признания его обесценения, признания и потерь по этому портфелю, и потерять накопительным итогом единовременно до 10% убытков по этому кредитному портфелю", — рассказал Тулин.

"Это много, то есть это шок в два раза сильный, чем шок, допустим, 2008 и 2014 годов. В два раза больший шок банковский сектор на себя может принять без нарушения нормативов. Я подчеркиваю, что речь не идет об утрате капитала, даже они останутся в рамках действующего регулирования", — пояснил он.

Возможный уход с российского рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий, заявил Тулин.

"Мы сейчас хорошо знаем сильные и слабые стороны всех без исключения банков, понимаем при каких обстоятельствах и какие проблемы у них могут возникнуть, и у нас есть инструментарий для решения этих проблем. Поэтому мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий", — отметил он.