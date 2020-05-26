ЦБ попросит у Думы право устанавливать правила поведения банков при работе с населением
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время обратится в Госдуму с просьбой наделить его правом устанавливать правила поведения банков при работе с населением, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов.
"Мы обратимся в ближайшее время к Государственной Думе с просьбой наделить Банк России правоспособностью устанавливать правила поведения банков при продаже банковских и небанковских продуктов населению", — сказал он в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.
Швецов пояснил, что регулятор решил пойти на такой шаг, поскольку банки оказались не готовы к саморегулированию.
https://1prime.ru/finance/20200526/831513617.html