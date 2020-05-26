МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Сбербанк уже получил от бизнеса более 10 тысяч заявок по новой государственной программе кредитования под 2% для поддержки занятости, начнет выдачу кредитов с 1 июня, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

Раннее президент РФ Владимир Путин предложил с 1 июня запустить спецкредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.

"Недавно мы анонсировали присоединение к новой госпрограмме кредитования под 2%. По этой программе в Сбербанк поступило более 10 тысяч заявок, которые уже рассматриваются нашими внутренними службами. С 1 июня мы начнем выдавать первые кредиты по этой программе", — сказал Попов в ходе онлайн-конференции, посвященной влиянию эпидемиологической ситуации на экономику и предпринимательский климат России.