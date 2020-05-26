МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российские банки в апреле снизили кредитование населения на 0,7%, а корпоративное кредитование показало прирост на 1,4%, сообщает ЦБ РФ в обзоре развития банковского сектора.

"Рост портфеля розничных кредитов в марте (1,6%) сменился снижением в апреле (-0,7%, или —128 миллиардов рублей)", — сказано в материалах ЦБ.

Это, вероятно, связано с ужесточением требований банков к заемщикам, ограничительными мерами, а также со снижением спроса со стороны населения на кредиты из-за неопределенности в отношении стабильности доходов. Портфель розничных кредитов системно значимых банков сократился менее существенно (-0,4%) по сравнению с другими крупными банками (-2%), указывает регулятор.

"Корпоративный портфель кредитных организаций третий месяц подряд демонстрирует рост (+0,6 триллиона рублей, или 1,4%), хотя и более умеренный по сравнению с мартом (+1 триллион рублей, или 2,6%)", — сказано также в обзоре.

Вклады граждан в банках РФ в апреле выросли на 1,2%, до 31,48 триллиона рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

"Позитивным моментом в апреле стал рост вкладов физических лиц на 371 миллиард рублей (1,2%) после оттока в марте (минус 315 миллиардов рублей, или минус 1,0%). Однако росли рублевые остатки (1,9%), тогда как вклады в валюте сократились на 1,2%", — сказано в документе.

Как пояснил регулятор, привлечение вкладов было обеспечено системно значимыми кредитными организациями (1,5%), в то время как другие крупные кредитные организации столкнулись с незначительным оттоком (минус 0,2%).

В то же время после ощутимого роста в марте (на 625 миллиардов рублей, или на 2,1%) средства юридических лиц в банках в апреле сократились на 589 миллиардов рублей (минус 1,9%), в основном в связи с истечением контрактных сроков депозитов крупных клиентов отдельных банков. Отток произошел в основном у системно значимых кредитных организаций (минус 2,2%), тогда как в других крупных банках средства организаций сократились менее существенно (на 0,8%).

Объем просроченной задолженности по розничным кредитам за апрель увеличился на 10 миллиардов рублей, или на 1,2%.

"Объем розничной просрочки вырос на 10 миллиардов рублей (+1,2%), а доля от портфеля — с 4,5 до 4,6%. Рост просрочки, скорее всего, был сглажен, так как банки начали активно реструктурировать кредиты пострадавших заемщиков в рамках своих программ или кредитных каникул, предусмотренных законом", — сказано в материалах.

При этом просроченная корпоративная задолженность за апрель изменилась незначительно — рост на 1 миллиард рублей, или на 0,03%, а ее доля сократилась с 6,8 до 6,7% за счет опережающего роста портфеля.

Регулятор усматривает "некоторые признаки ухудшения кредитного качества", их можно увидеть по доле проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий качества) – данные доступны с месячным лагом, но показывают, что в розничном портфеле в марте уже был рост с 6,8 до 7,2%. В корпоративном портфеле было снижение с 11,0 до 10,8% за счет роста портфеля, в то время как в абсолютном выражении ссуды IV и V категорий качества увеличились на 4,5%.

Уровень резервирования на 1 апреля оставался высоким: корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 72,2%, а общими – на 89,3%, розничные – на 88,0 и 111,8% соответственно, указывает ЦБ.

"Снижение по счетам юридических лиц было в значительной степени компенсировано притоком бюджетных средств (329 миллиардов рублей), в основном в виде депозитов Федерального казначейства. Вместе с тем приток бюджетных средств был ограничен снижением поступления нефтегазовых доходов в бюджет, а также переносом уплаты части налогов на период после снятия ограничений в связи с эпидемией коронавируса, что увеличивает неопределенность относительно бюджетных расходов", — уточнил регулятор.