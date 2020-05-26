МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в апреле составила около 32 миллиардов рублей, что почти в 6 раз ниже результата за март, говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

"В апреле 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 32 миллиардов рублей, что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев", — сказано в документе.

По данным ЦБ, положительный финансовый результат за апрель показали 246 банков — 63% от общего количества банков, действовавших на 1 мая 2020 года.

Банк России пояснил, что сокращение в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля в апреле (оценочно более 100 миллиардов рублей). При этом в апреле существенного роста отчислений в резервы не было, подчеркнул регулятор.