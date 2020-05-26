МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Повышенный ввоз коммерческими банками иностранной валюты в марте был вызван коронавирусным кризисом и высоким спросом на наличные. Однако в апреле-мае ситуация изменилась: рубль начал укрепляться, а из-за ограничений на поездки за рубеж спрос на иностранную валюту еще долгое время останется на низком уровне, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

В условиях распространения коронавируса и нестабильности на мировых финансовых рынках в марте российскими банками было ввезено 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро (в долларовом эквиваленте). По сравнению с показателями прошлого месяца это почти в 10 раз больше по доллару и в три раза — по евро.

По данным ЦБ, это рекордный показатель за последние шесть лет, большие объемы ввоза наличных долларов были зафиксированы только в марте и декабре 2014 года — 9,5 и 10,15 млрд соответственно. Евро в те же месяцы было ввезено 5,3 млрд и 7,4 млрд в долларовом эквиваленте.

ВСЕМУ ВИНОЙ "КОРОНАКРИЗИС"

По мнению аналитиков, повышенный завоз иностранной валюты в марте был вызван коронавирусным кризисом и высоким спросом на наличные.

"Банки делают запас наличных, исходя из того, что существует значительный риск оттока валютных вкладов из системы. В ситуации текущего проедания сбережений при закрытии валютных вкладов требуются соответствующие запасы наличности. Статистика подтверждает этот процесс", — говорит заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

В марте россияне сняли через банкоматы около 700 млрд рублей наличных из-за пандемии коронавируса. Аналитики связали это с непростой экономической ситуацией и планируемым введением налога на процентный доход по депозитам.

"Граждане снимают валюту с депозитов и далее постепенно ее конвертируют в рубли, чтобы обеспечить текущее потребление. Интересно, что продажи наличной валюты на рынке превышают ее покупки впервые за длительное время", — отмечает Домащенко.

С ним соглашается младший директор по банковским рейтингам Эксперт РА Мария Зинина. По ее словам, ввоз существенного объема наличной валюты российскими банками в марте был обусловлен стремлением кредитных организаций сформировать подушку ликвидности для покрытия оттоков средств физических лиц из-за обвала нефти, пандемии COVID-19 и, как следствие, девальвации рубля.

"Подобная ситуация наблюдалась и в 2014 году", — добавляет она.

Так же считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер. "Опасение продолжительного характера кризиса, вызванного коронавирусом, закономерно привело к скачку покупательной активности в "защитных" инструментах, к каким исторически относятся доллар и евро", — сказал он.

СИЛА РУБЛЯ

Тенденции избегания риска уже в начале апреле сменились на ожидание скорейшего прохождения острой фазы гуманитарно-экономического кризиса, уверен Зельцер.

С пиковых значений середины марта выше 80 за доллар рубль за последние два месяца стал одним из лидеров укрепления среди валют развивающихся стран.

"Таким образом, статистика Центробанка отражает лишь данные прошедшего периода", — считает эксперт.

Зельцер уверен, что тенденции апреля и особенно мая продемонстрируют обратную ситуацию. Спрос на инвалюту резко снизится и будет оставаться на этом уровне еще долгое время, в том числе из-за ограничения на поездки за рубеж.

"Если ранее большинство ожидало усиление девальвации вплоть до 100 рублей за доллар, то сейчас уже стала очевидной сила рубля. Вероятно, движение к отметке в 70 рублей – вопрос считанных дней", — убежден эксперт.

По его словам, оценки предыдущих месяцев строились на высокой вероятности стабилизации нефтяного рынка.

"Баланс спроса и предложения рынка энергоносителей будет достигнут уже в ближайшие месяцы, в связи с чем не исключаем и дальнейшего роста отечественной валюты к 68 рублям за доллар", — резюмирует Зельцер.​