МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании Aleia Trading (Британские Виргинские острова) о взыскании около 389 миллионов рублей с акционеров и руководителей банка "Русский стандарт", в том числе с председателя совета директоров кредитной организации Рустама Тарико.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 25 мая, к производству он пока не принят, основания исковых требований в карточке дела не раскрываются. Ответчиками, кроме Тарико, указаны акционеры банка — ЗАО "Компания Русский Стандарт" и ООО "Русский стандарт-Инвест", а также члены совета директоров Алессандро Пикки, Сергей Берестовой, Сергей Икатов, Михаил Хмель и Ирина Александрова. Третьими лицами – сам банк "Русский стандарт", Russian Standart Ltd и Citibank.

Ранее иск на 3,7 миллиарда рублей точно к такому же составу ответчиков и с такими же третьими лицами подала компания Pala Assets, которую СМИ связывали с экс-совладельцем "Мечела" Владимиром Иорихом. В том деле Pala Assets, владеющая облигациями компании Russian Standart Ltd, связанной с банком "Русский стандарт", требует взыскать с ответчиков убытки.

В иске говорится, что в 2015 году в процессе реструктуризации облигационного займа трастовый управляющий Citibank получил в залог акции "Русского стандарта", принадлежащие ЗАО "Компания Русский Стандарт" (39% уставного капитала банка) и ООО "Русский стандарт-Инвест" (9,11%). Эти акции обеспечивали обязательства эмитента перед владельцами облигаций Russian Standart. По мнению истца, из-за противоправных действий ответчиков стоимость заложенных акций снизилась примерно на 3,7 миллиарда рублей, что повлекло убытки для владельцев ценных бумаг. На эту сумму и заявлен иск.

В качестве противоправных действий в иске указаны отчуждение принадлежавших банку 6% акций алкогольного холдинга Тарико Roust Corporation (водка "Русский стандарт", "Зеленая марка", "Парламент", "Журавли"), финансирование Roust Corporation на сумму 14,2 миллиарда рублей и выдача заведомо невозвратных займов аффилированным лицам на 15,4 миллиарда. Комментариями ответчиков РИА Новости пока не располагает.

СМИ ранее писали, что Aleia Trading также является владельцем облигаций Russian Standart Ltd. В инвесткомпании А1, представляющей интересы комитета кредиторов, сообщили РИА Новости, что не имеют отношения к иску Aleia Trading. "Мы не имеем отношения к иску Aleia Trading, но считаем, что любой кредитор, права которого были нарушены акционером банка "Русский стандарт", имеет право на защиту своих законных прав", — сказал Кирилл Бабаев, член правления А1.