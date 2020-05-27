МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Количество уникальных пользователей в Системе быстрых платежей (СБП) составляет 3,4 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

СБП была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

"В настоящий момент к СБП подключено более 60 банков, из которых 11 — системно значимые и крупнейшие розничные. С момента запуска системы ею хотя бы раз воспользовались 3,4 миллиона уникальных пользователей. Всего же в СБП за время ее работы было проведено более 15 миллионов операций почти на 130 миллиардов рублей", — сообщили в ЦБ.

По закону, банки с универсальной лицензией должны стать участниками системы до 1 октября текущего года, а системно значимые кредитные организации должны были присоединиться еще в прошлом году. Участником СБП из крупных банков вовремя не успел стать только Сбербанк, однако и он сейчас активно работает над подключением.

"Подключение крупных участников рынка к системе в первую очередь расширяет возможности клиентов таких компаний: открывает им доступ к мгновенным бесплатным переводам между счетами в разных банках (до 100 тысяч рублей в месяц) или же по минимальной стоимости (при суммах свыше 100 тысяч рублей в месяц). Это также способствует и росту числа операций в системе, ее популярности", — отметил регулятор.