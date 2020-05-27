МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Платежная система "Золотая Корона" запустила денежные переводы из всех государств Евросоюза, а также Великобритании, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна в РФ под брендом KoronaPay, осенью планирует добавить переводы из России в Европу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В настоящее время онлайн-переводы KoronaPay в Россию, страны СНГ и Грузию можно отправить из 31 страны Европы – из всех государств Евросоюза, а также Великобритании, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна. Переводы осуществляются с дебетовых или кредитных карт Visa, Mastercard и Maestro, выпущенных европейскими банками", — сказали в компании.

Валюта перевода – евро. В дальнейшем будут доступны переводы в фунтах стерлингов, долларах США, рублях, а также в валютах европейских стран и СНГ.

"Стартовали с онлайн-переводов в коридоре Европа-СНГ, осенью планируем добавить переводы из РФ в Европу, в дальнейших планах – развитие внутриевропейских направлений", — отмечают в "Золотой Короне".

В перспективе планируется также расширять спектр услуг, доступных пользователям KoronaPay в Европе: выпуск предоплаченных карт, эмиссия электронных кошельков, прием платежей за услуги.

"Золотая Корона" – один из крупнейших российских сервисов быстрых денежных переводов без открытия счета.