МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Банк России с 27 мая аннулировал лицензию у российской "дочки" банка Morgan Stanley в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации, сообщается на сайте регулятора.

"Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Морган Стэнли Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", — говорится в сообщении.

Ранее в отчете российского подразделения группы сообщалось, что "Морган Стэнли Банк" 31 марта принял решение о добровольной ликвидации банка и 10 апреля подал в ЦБ РФ ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций.

В декабре 2018 года группа объявила о намерении реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии и перевода бизнеса в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости. Как сообщалось в документе, в первом квартале 2020 года банк полностью прекратил свою трейдинговую деятельность на финансовом рынке. Подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, были переведены в ООО "Морган Стэнли", не осуществляющее лицензируемых видов деятельности.

Банк России 30 апреля этого года аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг "Морган Стэнли Банк" на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на основании заявлений организации.

Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году, в 2005 году "Морган Стэнли Банк" получил лицензию на осуществление банковской деятельности, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность. В 2008 году "Морган Стэнли Банк" получил бессрочную брокерскую лицензию, а также бессрочные лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность.

"Морган Стэнли Банк" не является участником системы страхования вкладов. Банк России сообщает, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. По величине активов, согласно данным отчетности на 1 мая, банк занимал 279-е место в банковской системе РФ, отмечает регулятор.