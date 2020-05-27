МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение распространить на первый и второй кварталы текущего года сниженные ставки страховых взносов банков РФ в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), это позволит банкам сэкономить около 70 миллиардов рублей за 2020 год, говорится в сообщении АСВ.

В апреле совет директоров АСВ принял решение снизить с третьего квартала ставку страховых взносов российских банков в ФОСВ до 0,1% с 0,15%. Кроме того, решением совета директоров были снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов — до 25% с 50% и до 300% с 500% базовой ставки соответственно.

"Данное решение (о распространении действия пониженных ставок и на текущее полугодие — ред.) принято в целях повышения возможностей банковской системы по реструктуризации кредитов населению и поддержки кредитования экономики в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в РФ. По предварительным расчетам, объем экономии банков на уплате страховых взносов за четыре расчетных квартала 2020 года составит порядка 70 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.

Как поясняет АСВ, если отдельные банки — участники системы страхования вкладов — уже перечислили взносы в ФОСВ за первый квартал по действовавшим ранее ставкам, то сумма взносов за следующий квартал будет уменьшена на сумму переплаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий АСВ распространять на прошедшие периоды снижение ставок страховых взносов банков в ФОСВ.