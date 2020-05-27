МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. ВЭБ в рамках сделки по продаже Банком России правительству Сбербанка до 1 июня получит в капитал 209 миллиардов рублей, за счет которых будет списан долг перед ЦБ, заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов, выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром".

Минфин в начале апреля купил у ЦБ контрольный пакет Сбербанка в 50% плюс одна акция за 2,14 триллиона рублей. В мае ЦБ сообщил, что подписал с правительством акционерное соглашение по Сбербанку и передал кабмину свою последнюю акцию банка. Правительство РФ в мае сообщало, что ЦБ перечислит в бюджет от сделки по Сбербанку до 1 июня 1,066 триллиона рублей.

"Правительство очень оперативно здесь отработало, и в рамках этой сделки правительства, Центрального банка и Сбербанка, мы до 1 числа получим 209 миллиардов в капитал, нам будет списан долг перед Центральным банком, и, по сути, все эти гарантии сейчас наш капитал съедает, хотя мы планировали, что в большей части этот капитал пойдет на новые промышленные проекты", — сказал Шувалов.

"Это самолеты, которые будут приобретаться новым перевозчиком, который будет, по сути, на внутреннем рынке конкурентом "Аэрофлоту" и другим компаниям, и это газовозы, которые строятся на верфи "Звезда", — добавил он.

При этом глава госкорпорации отметил, что имеются все необходимые правительственные решения, капитала хватит для того, чтобы провести сделки в текущее время, но для того, чтобы обслужить полный пакет контрактов, нужны будут дополнительные решения по капиталу и по ликвидности.

"Мы вместе с этим смотрим на портфель, который есть в ВЭБ, и мы считали, что мы подошли к началу 2020 года без каких-либо проблем по кредитному портфелю, поскольку все необходимые резервы были досозданы, нам наметили определенную работу как избавиться от проблемных активов. Сейчас такая ситуация, что к кредитору все обращаются за кредитными каникулами. Мы здесь находимся все в "общей лодке" и для себя ответственно выстраиваем эти переговоры, никого не давим, смотрим, какие реально складываются отношения у наших заемщиков с их клиентами, как они чувствуют себя на рынке и будем предлагать им объяснимые условия по кредитным соглашениям", — заключил Шувалов.