МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Чистая прибыль банка "Возрождение" по МСФО в первом квартале 2020 года составила 328 миллионов рублей, что в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка за отчетный период снизились на 12,2%, до 2,145 миллиарда рублей.

По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, "Возрождение" на 1 апреля занимал 33-е место в банковской системе РФ.