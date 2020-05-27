ПЕКИН, 27 мая — ПРАЙМ. Новым президентом Нового банка развития БРИКС избран бразилец Маркус Прадо Троихо, следует из сообщения банка.

"27 мая Совет директоров Нового банка развития единогласно избрал господина Маркуса Прадо Троихо президентом НБР", — говорится в опубликованном пресс-релизе.

Маркус Троихо ранее занимал должность заместителя министра экономики Бразилии, он также был председателем комиссии по внешним финансам и председателем национального инвестиционного комитета Бразилии.

Новый президент банка приступит к своим обязанностям 7 июля.

В настоящее время эту должность занимает представитель Индии Кундапур Ваман Каматх.

Президент НБР избирается на пять лет от страны-члена банка по принципу ротации.