Акционеры банка "Санкт-Петербург" утвердили уменьшение уставного капитала до 507,7 млн руб
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Акционеры банка "Санкт-Петербург" утвердили уменьшение уставного капитала до 507,7 миллиона рублей путем погашения акций, говорится в сообщении кредитной организации.
"Уменьшить уставный капитал ПАО "Банк "Санкт-Петербург" путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО "Банк "Санкт-Петербург"… Количество погашаемых акций – 11 999 833 штук… размер уставного капитала после погашения акций – 507 654 167 рублей… решение принято", — сказано в сообщении.
Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший частный банк Северо-Западного региона России. Согласно данным рейтинга БИР Аналитики, банк занимает 19-е место в российской банковской системе.
https://1prime.ru/finance/20200527/831526387.html