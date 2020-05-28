МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Банк России прорабатывает вопрос пополнения банковских карт на кассе торговых точек, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

"Сейчас прорабатывается вопрос, что кроме того, чтобы взять наличные, можно было бы положить наличные на свою пластиковую карточку, а дальше уже в интернет-торговле и через дистанционные каналы использовать безналичные деньги для получения финансовых и нефинансовых услуг", — сказал он в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

В настоящее время услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах предоставляют ряд российский банков. Условия предоставления услуги у всех одинаковые: снять за один раз можно до 5 тысяч рублей, обязательное условие — совершение покупки.