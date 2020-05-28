МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России к концу 2020 года может вырасти до 68-70% с уровня в 64,7% по итогам прошлого года, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Где мы с вами находимся с точки зрения безналичных расчетов в розничном обороте? У нас хорошие цифры — 64,7% на конец 2019 года. Я думаю, что мы к концу 2020 года будем иметь 68-70%, то есть 30% только останется в "нале", — сказала она в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.