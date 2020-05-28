МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Сбербанк вчера подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"У нас, наконец-то, подключился крупнейший игрок, последний из системно значимых. Вчера он подключил всю свою сетку, и мы думаем, что с точки зрения C2С переводов и C2B это даст хороший прирост с точки зрения объемов и количества операций", — сказала она на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.

СБП была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

По закону, банки с универсальной лицензией должны стать участниками системы до 1 октября текущего года, а системно значимые кредитные организации должны были присоединиться еще в прошлом году. Участником СБП из крупных банков вовремя не успел стать только Сбербанк.