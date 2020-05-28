МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Москвы еще два заявления о взыскании с бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина и других экс-руководителей банка убытков в общем размере более 1 миллиарда долларов, говорится в сообщении АСВ.

В одном из них АСВ просит взыскать с Хотина и 16 его соответчиков, в том числе экс-предправления банка Дмитрия Шиляева, солидарно около 522 миллионов долларов, в другом — более 529 миллионов долларов.

С учетом двух новых исков (по текущему курсу это составляет около 74,7 миллиарда рублей) общий размер требований АСВ к Хотину и другим бывшим контролирующим лицам "Югры" достиг почти 100 миллиардов рублей. Ранее в суд поступило еще 9 заявлений конкурсного управляющего банка о взыскании убытков.

Суд пока оставил оба новых иска без движения, посчитав, что АСВ в нарушение процессуальных норм не направило ответчикам полный комплект документов, прилагаемых к искам. Общий объем документов, пришедших в суд, превышает 300 листов, а вес писем, направленных ответчикам, составляет всего около 80 граммов, указал в определении судья Евгений Кравченко. Устранить нарушение заявитель должен до 26 июня.

В качестве обеспечительных мер ранее были арестованы активы ответчиков в пределах суммы 15,5 миллиарда рублей, однако не все ходатайства АСВ о принятии обеспечительных мер на данный момент рассмотрены.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации.

Сейчас в отношении Хотина и других руководителей банка, в том числе Шиляева, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле отправил Хотина и Шиляева под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 миллиарда рублей.