МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Еще один вопрос касается поддержки самозанятых. Мы вернем налогоплательщикам налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год. Такое поручение нам давал президент. На эти цели мы выделим 1 миллиард 600 тысяч рублей", — сказал он в ходе заседания правительства.

Мишустин подчеркнул, что гражданам не придется направлять заявление в налоговую службу, необходимо будет воспользоваться приложением "Мой налог".