МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Единственный банк выбрал весь лимит в 200 миллиардов рублей на депозитном аукционе Казначейства РФ в четверг, следует из материалов Казначейства.

Средства предоставлены на 7 дней, дата внесения — 29 мая, возврата — 5 июня.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.