МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Банк России запланировал запуск переводов через Систему быстрых платежей (СБП) для юрлиц на конец 2020 года, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Переводы между юрлицами мы запланировали на конец этого года, у нас со стороны банков был запрос до какой-то определенной суммы делать переводы через Систему быстрых платежей", — сказала она на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.

Кроме того, в презентации первого зампреда указано, что на четвертый квартал запланирован также запуск сервиса по оплате услуг ЖКХ через систему быстрых платежей. Для россиян услуга будет бесплатной, оплату комиссии возьмет на себя коммунальное предприятие.

СБП была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

По закону, банки с универсальной лицензией должны стать участниками системы до 1 октября текущего года, а системно значимые кредитные организации должны были присоединиться еще в прошлом году. Участником СБП из крупных банков вовремя не успел стать только Сбербанк, он подключился к ней в конце мая.