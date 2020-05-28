МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистый спрос физических лиц в РФ на наличную валюту в марте 2020 года увеличился в 2,6 раза по сравнению с февралем, составив 1,1 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

"В марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в 2,6 раза и составил 1,1 миллиарда долларов. При этом рост чистого спроса был обусловлен существенным (в 6,5 раза) ростом спроса на доллары, в то время как на европейскую валюту он сократился на 84%", — сообщает регулятор.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) в марте по сравнению с февралем увеличился на 79% и составил 5,7 миллиарда долларов. Отмечается, что его объем был больше, чем в марте 2018 и 2019 годов, на 19 и 27% соответственно.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках в марте вырос по сравнению с февралем на 11% — до 1,5 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 41% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — меньше на 35%. Количество операций по покупке физлицами наличной иностранной валюты по сравнению с февралем сократилось на 28% и составило 900 тысяч сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 52% и составил 1548 долларов.

Продажи наличной валюты банкам в марте население увеличило на 88%, до 2,1 миллиарда долларов. Продажи долларов выросли на 80%, европейской валюты — в 2,1 раза. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с февралем увеличилось на 31% и составило два миллиона. Средний размер сделки по продаже вырос на 43% и составил 1039 долларов.

Также ЦБ отмечает, что в марте банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 6,1 миллиарда долларов, что в 6,3 раза больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов вырос в 9,6 раза, европейской валюты — в 2,8 раза.