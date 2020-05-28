МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Выплаты на карту платежной системы "Мир" получает порядка 85% российских пенсионеров, следует из презентации первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.

"У нас есть пенсионеры, которые до сих пор получают наличными или просто на счет. Мы не хотим заставлять насильно переходить только на карту", — пояснила она в ходе своего выступления.

До 1 июля текущего года должен был завершиться перевод на карты "Мир" пенсионеров, получающих пенсии именно на банковские карты. Позднее эти сроки были продлены до 1 октября, чтобы у клиентов не было необходимости в условиях самоизоляции посещать офисы кредитных организаций.