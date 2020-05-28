МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. "Московский кредитный банк" (МКБ) приобрел 100% банка "Веста", следует из материалов кредитной организации.

МКБ в середине мая сообщал, что заключил сделку о приобретении банка "Веста" у группы компаний "Регион".

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 725 500 000 (семьсот двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) голосов, что составляет 100% уставного капитала эмитента", — сказано в материалах.

Банк приобрел эту долю сегодня, 28 мая.

Банк "Веста" — небольшой столичный банк, который был зарегистрирован в 1993 году. Это специализированный банк для малого бизнеса.