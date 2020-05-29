МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Чистый поток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), оказался нулевым против оттока в 210 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые потоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций за отчетную неделю оказались нулевыми против оттока в 210 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.