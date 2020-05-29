МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по МСФО за первый квартал 2020 года составила 7 миллиардов рублей, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

Средства на счетах клиентов по итогам отчетного периода сократились на 7% и составили 1,576 триллиона рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась за первый квартал с 34% до 38%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов сократился на 17%, до 760 миллиардов рублей за счет планового погашения одного крупного депозита. При этом увеличился приток средств на счета гособоронзаказа (ГОЗ), а также выросло привлечение от клиентов гражданских отраслей. Средства клиентов малого и среднего бизнеса и розницы выросли по 5%, ­до 268 миллиардов и 548 миллиардов рублей, соответственно.

Чистый процентный доход за первый квартал увеличился на 35% год к году – до 15,6 миллиарда рублей за счет роста объемов бизнеса, а также консолидации Связь-банка. Чистая процентная маржа по итогам квартала составила 2,7% против с 3,1% за аналогичный период 2019 года, что "обусловлено более быстрой переоценкой портфеля ликвидных активов банка на фоне устойчивого снижения ключевой ставки ЦБ", указали в пресс-службе.

Чистый комиссионный доход вырос на 61% год к году и составил 5,3 миллиарда рублей преимущественно за счет роста комиссионных операций ПСБ. Операционный доход за отчетный период увеличился на 69% год к году — до 26,2 миллиарда рублей, что обеспечено ростом регулярного бизнеса ПСБ. Кроме того, в отчетном периоде банк получил единовременный доход в размере 7,6 миллиарда рублей по мировому соглашению с НПФ (конвертация депозитов в субординированные облигации по ставке ниже рыночной в соответствии с требованиями МСФО 9). Соотношение операционных расходов к операционному доходу год к году улучшилось с 58% до 47%.

Активы банка с начала года увеличились на 3% — до 2,233 триллиона рублей по состоянию на 1 апреля 2020 года (2019 год: — 2,162 триллиона). Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, в отчетном периоде увеличился на 5% и составил 1,125 триллиона рублей. По состоянию на 1 апреля 2020 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 4% до 752 миллиардов рублей, объем портфеля МСБ – на 4%, до 109 миллиардов рублей, а объём розничного портфеля – на 7%, до 264 миллиардов рублей.

Доля обесцененных кредитов за вычетом резерва под обесценение, в чистом кредитном портфеле за первый квартал сократилась с 3,5% до 3,2%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов вырос с 90% на начало года до 91% на 1 апреля 2020 года.