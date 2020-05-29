МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российским банкам запретят начислять повышенные комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц, которые открыты в разных региональных подразделениях одной кредитной организации.

Этот закон вступит в силу на территории России с 14 июня текущего года.

Новые правила не содержат избыточных регуляторных барьеров: за банками сохранят право свободно устанавливать размер комиссионного вознаграждения. Для этого, отмечает ФАС, нужно будет соблюдать установленные принципы справедливой тарификации.

Новая мера по отмене банковского роуминга даст возможность обеспечить свободное перемещение денежных средств на финансовом рынке страны. Это произойдет за счет ослабления географических барьеров.

Еще одна цель, которую ставит перед нововведением Банк России — популяризация безналичных платежей по стране.