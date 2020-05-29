МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Почта банка" по итогам первого квартала 2020 года по МСФО выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба банка.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) за три месяца увеличился на 3% и составил 422 миллиарда рублей. Портфель кредитов наличными увеличился на 3%, до 355 миллиардов рублей, POS-кредитов сократился на 2%, до 45 миллиардов рублей, кредитных карт увеличился на 10%, до 23 миллиардов рублей.

Чистый операционный доход вырос на 12% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 12,1 миллиарда рублей. Чистый процентный доход увеличился на 20% и достиг 11,3 миллиарда рублей. Чистый комиссионный доход составил 7,2 миллиарда рублей, увеличившись на 9%.

Портфель клиентских пассивов сократился с начала года на 3%, до 382 миллиардов рублей. Объем срочных вкладов сократился на 11%, до 221 миллиарда рублей. При этом средства клиентов на сберегательных и текущих счетах увеличились на 13% и составили 161 миллиард рублей. "Эти цифры отражают общий тренд на рынке — в первом квартале мы наблюдали повышенный интерес к сберегательным счетам в условиях неоднократного снижения ставок по вкладам на рынке. В феврале, по сравнению с январем, приток средств на сберегательных счетах в нашем банке вырос в два раза, а в марте — на 40%", — указали в "Почта банке".

Клиентская база банка с начала года увеличилась до 14,1 миллиона клиентов. Количество активных клиентов банка составило 6,3 миллиона человек. Региональная сеть банка составляет более 19 тысяч точек присутствия более чем в 8 тысячи населенных пунктах. При этом порядка 80% точек располагаются на базе почтовых отделений в небольших городах и сельской местности. Сеть банкоматов банка составляет на сегодняшний день 4,8 тысячи устройств.

В отделениях почтовой связи в рамках развития эквайрингового проекта "Почты России" банк установил более 56 тысяч платежных терминалов, с помощью которых можно оплатить почтовые услуги, а также снять и внести средства на карту банка, используя кассу почтового отделения. Инфраструктурный платеж "Почте России" по итогам 3 месяцев 2020 года составил 1,3 миллиарда рублей. Всего с 2016 года банк выплатил "Почте России" более 15 миллиардов рублей.

"Почта банк" — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 апреля занимал 25-е место в банковской системе РФ.