МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. ВЭБ в этом году получит госгарантию на сумму до 220 миллиардов рублей сроком до 31 марта 2025 года на антикризисную программу поддержки бизнеса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Предоставить в 2020 году в порядке и на условиях, которые установлены правилами, государственную гарантию Российской Федерации на сумму до 220 миллиардов рублей на срок до 31 марта 2025 года включительно в пользу госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", — сказано в документе.

ВЭБ — национальный институт развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.