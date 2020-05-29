МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток Московского индустриального банка (МИнБанка) по МСФО в первом квартале сократился в 66 раз, до 1,008 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.

Убыток до налогообложения уменьшился за отчетный период в 68,5 раза, составив также 1,008 миллиарда рублей. Чистый процентный доход банка снизился на 3,2%, до 1,221 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы составили 766,364 миллиона рублей, увеличившись на 6,3%. Чистый процентный доход после резерва под обесценение кредитов составил 4,74 миллиона рублей против убытка в 80,488 миллиарда рублей годом ранее.

Активы банка с конца 2019 года выросли на 3,2% и на 31 марта составили 297,175 миллиарда рублей. Обязательства банка увеличились на 4,1% и на конец квартала составили 273,45 миллиарда рублей.

МИнБанк — самый убыточный в России банк — намерен выйти на прибыль уже в этом году, при этом руководство кредитной организации не рассматривает вариант докапитализации, сообщил в начале мая в интервью РИА Новости председатель правления банка Дмитрий Пожидаев.

Согласно отчету по МСФО, убыток банка за 2019 год составил 115,7 миллиарда рублей (первое место в банковском секторе РФ). Как пояснял председатель правления банка, убыток в значительной мере обусловлен признанием проблем прошлых лет, созданием резервов на возможные потери по кредитам и списанием безнадежных к взысканию долгов.

МИнБанк был взят на санацию Банком России в январе 2019 года, а 25 октября временная администрация банка прекратила работу, было назначено новое руководство.