МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в текущем году планирует открыть представительство в Объединенных Арабских Эмиратах, однако многое будет зависеть от сроков снятия связанных с пандемией коронавируса ограничений, сообщил РИА Новости первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Мы планируем в этом году открыть представительство банка в ОАЭ, уже сформирован и бизнес-план, и бюджет. Но многое зависит от того, когда будут сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса", — сказал он.

Агентство Блумберг ранее в пятницу сообщило со ссылкой на Ведяхина, что Сбербанк договорился о совместном фонде прямых инвестиций с одним из арабских суверенных инвестиционных фондов, совместный фонд будет ориентирован на вложения в крупный и средний российский бизнес. По данным источников агентства, банк планирует партнерство с эмиратским фондом Mubadala.

Инвестиционный фонд Mubadala был основан и контролируется правительством Абу-Даби. Стратегия фонда основана на заключении долгосрочных партнерств и осуществлении масштабных инвестиций, которые приносят не только прибыль, но и социальную выгоду для жителей эмирата Абу-Даби, а также способствуют росту и диверсификации экономики региона. Инвестиции фонда осуществляются в широком диапазоне, включая аэрокосмический сектор, полупроводники, горно-металлургическую и нефтегазовую отрасли, возобновляемые источники энергии, IT, здравоохранение, недвижимость и инфраструктуру, сектор услуг.